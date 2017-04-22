Арестован второй фигурант дела о взрыве, при котором пострадал петербургский подросток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу до 15 июня второго подозреваемого по делу о взрыве в Петербурге 13 апреля, при котором серьезные травмы получил 17-летний студент, сообщает пресс-служба Петербургского городского суда.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Кирьянова до 15 июня 2017 года", - сказано в решении суда.

По данным СМИ, Василий Кирьянов является руководителем производства, где изготавливались устройства, одно из которых взорвалось у студента. Ранее был арестован сотрудник того же производства Дмитрий Довга.

Довга и Кирьянов подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ, сообщали в городском суде.

Ранее сообщалось, что подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Как полагает Следственный комитет, юноша сам изготовил взрывное устройство.