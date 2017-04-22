Автомобиль сбил трех школьников в Сочи

СОЧИ, 22 апреля. /ТАСС/. Три школьника пострадали в результате наезда на них автомобиля в центре Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня в 16:10 мск водитель Kia Rio на улице Яна Фабрициуса наехал на бордюр и сбил трех несовершеннолетних в возрасте от 10 до 12 лет. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказали в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, водитель иномарки наехал на бордюр, не справившись с управлением на скользкой трассе и уходя от столкновения с грузовиком.