Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автомобиль сбил трех школьников в Сочи

Происшествия
22 апреля, 18:10 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, апреля. /ТАСС
Дети доставлены в больницу
Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 22 апреля. /ТАСС/. Три школьника пострадали в результате наезда на них автомобиля в центре Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня в 16:10 мск водитель Kia Rio на улице Яна Фабрициуса наехал на бордюр и сбил трех несовершеннолетних в возрасте от 10 до 12 лет. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказали в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, водитель иномарки наехал на бордюр, не справившись с управлением на скользкой трассе и уходя от столкновения с грузовиком.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
2
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
3
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
7
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
Темы дня
Загрузка...
Реклама