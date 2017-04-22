Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри

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ЕРЕВАН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении.
В Минобороны РФ подтвердили гибель контрактника. "22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.
В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.
Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 (16:30 мск) к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри на северо-западе республики.