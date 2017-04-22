СМИ: в результате ДТП в Тунисе погибла гражданка Франции

ТУНИС, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Гражданка Франции погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на фестивале коллекционных автомобилей в городе Хаммамет на северо-востоке Туниса. Об этом сообщила тунисская радиостанция Shems FM.

По ее данным, 72-летний водитель из Германии потерял управление над своим транспортным средством, автомобиль врезался в дерево, которое, в свою очередь, упало на электрический столб и обрушило его на гражданку Франции, являвшуюся членом оргкомитета фестиваля.

"В результате происшествия погибла 86-летняя туристка из Франции. Водитель транспортного средства - гражданин Германии и еще двое зрителей из Туниса получили ранения, - рассказал радиостанции Jawhara FM источник в медицинской службе. - В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает".