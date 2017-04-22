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СМИ: в провинции Квебек началась эвакуация населения из-за половодья

Происшествия
22 апреля, 21:15 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Для вывоза жителей в безопасные района используются автобусы
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ОТТАВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Эвакуация населения началась в городе Риго провинции Квебек из-за половодья на реке Оттаве. Об этом сообщил телеканал CBC.

Власти населенного пункта, в котором проживают около 7,5 тыс. человек, объявили о принудительной эвакуации 340 жилых домов. Точное число проживающих в них людей не сообщается. Для их вывоза в безопасные района используются автобусы.

При этом жильцы 140 домовладений проигнорировали призыв городской администрации. "Я чувствую себя в безопасности в своем доме и не собираюсь никуда уезжать. У меня здесь есть все необходимое", - пояснила телеканалу позицию отказавшихся граждан местная жительница Сюзанн Лабри.

По словам министра общественной безопасности Квебека Мартина Който, нынешняя ситуация в регионе с половодьем - худшая с 1998 года. Он добавил, что пожарные и полицейские в настоящее время патрулируют подтопленные районы города, и призвал население, чьи дома оказались в зоне эвакуации, исполнить указание властей.

Риго находится в 25 км к западу от Монреаля - крупнейшего города провинции Квебек.

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