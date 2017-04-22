Иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком в Москве

Хоккеист сборной РФ Ткачев не сыграл во втором матче со швейцарцами из-за температурыСпорт 22 апреля, 22:41
Семин: арбитр матча "Локомотив" - "Амкар" должен быть строго наказанСпорт 22 апреля, 22:17
Денисов считает, что ему снова нужно доказывать свою состоятельность как дзюдоистуСпорт 22 апреля, 22:15
Источник: арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче "Локомотива" и "Амкара"Спорт 22 апреля, 22:08
Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над одноименным клубом из МенхенгладбахаСпорт 22 апреля, 21:27
Будогосский: говорить об отстранении Еськова от матча ЦСКА - "Локомотив" преждевременноСпорт 22 апреля, 21:14
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка АнглииСпорт 22 апреля, 21:10
Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"Спорт 22 апреля, 21:05
Гол Форбса принес "Анжи" победу над "Тереком" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы, где, по предварительным данным, иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На Новокуркинском шоссе около дома 14 столкнулась иномарка, по предварительным данным, с асфальтоукладчиком", - сказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливается.