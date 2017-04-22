Иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы, где, по предварительным данным, иномарка столкнулась с асфальтоукладчиком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Новокуркинском шоссе около дома 14 столкнулась иномарка, по предварительным данным, с асфальтоукладчиком", - сказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливается.