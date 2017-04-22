СК Армении: убийца российского военного имел психические проблемы

ЕРЕВАН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Армении имеет проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

"Предварительное следствие установило, что подозреваемый имел некоторые проблемы с психическим здоровьем", - отметили в СК.

Вечером 22 апреля поступило сообщение о том, что у одного из магазинов в городе Гюмри найден труп молодого мужчины, говорится в сообщении СК. "Сразу же отправившаяся на место происшествия оперативно-следственная группа обнаружила там тело военнослужащего дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы Дмитрия Ялпаева с телесным повреждением, нанесенным колюще-режущим предметом", - указали в СК.

"Благодаря предпринятым мерам установлена личность человека, совершившего преступление, он обнаружен и задержан, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время с его участием производятся необходимые следственные действия". В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Убийство" Уголовного кодекса Армении. По поручению председателя СК предварительное следствие осуществляет Главное управление по расследованию особо важных дел этого ведомства.

По данным следствия, подозреваемый "в ходе военной службы в ноябре прошлого года несколько раз занимался членовредительством", указали в СК. "Для узкоспециального обследования (он) был направлен в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя, в отношении него была назначена судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении.

"9 марта этого года в 9-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК Армении было получено заключение, в соответствии с которым в ходе экспертизы у указанного лица было обнаружено душевное расстройство, он был признан ограниченно дееспособным и негодным к военной службе в мирное время", - подчеркнули в СК. Приказом министра обороны Армении месяц назад он был уволен из армии.