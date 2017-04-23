СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как внедорожник в Москве не пропустил машину детской скорой помощи, следствие ищет владельца иномарки. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины детской скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, возбудить дело в связи с инцидентом поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Это произошло после того, как в ряде СМИ была опубликована видеозапись, на которой видно, как водитель дорогостоящего внедорожника мешает проезду автомобиля детской неотложки по улице Солнечная в Москве, а затем останавливает авто и начинает выяснять отношения с водителем скорой.

В ведомстве отметили, что вечером 22 апреля в столице произошел еще один инцидент, связанный с противоправными действиями в отношении медицинских работников, - в одной из квартир в доме по улице Василисы Кожиной пьяный мужчина напал на врачей скорой, которые пытались ему помочь. "Мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели. В результате указанных противоправных действий работникам скорой помощи были причинены телесные повреждения. Противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По факту этого инцидента возбуждено дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса - 116 ("Побои") и 119 "(Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").