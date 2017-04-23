В Великобритании задержан подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе Лондона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Британская полиция задержала подозреваемого в атаке на посетителей лондонского ночного клуба Mangle E8, в ходе которой было распылено ядовитое вещество. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда.

25-летний Артур Коллинз был арестован в минувшую субботу в городе Рашден (графство Нортгемптоншир), он подозревается в покушении на убийство. Обвинения были также предъявлены еще одному мужчине, задержание которого было произведено в пятницу.

Инцидент произошел 17 апреля во втором часу ночи в клубе лондонского района Далстон, в котором на тот момент находились четыре сотни посетителей. На вечеринке, проходившей в заведении, была разбрызгана ядовитая жидкость. По информации британской газеты The Guardian, ожоги получили около 20 человек, двое из них частично ослепли. Какое именно вещество было использовано при нападении, на данный момент неизвестно.