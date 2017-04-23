На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Обрушение породы произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, 163 горняка эвакуированы, судьба трех человек пока не известна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
"Горноспасатели МЧС России начали работы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе, где обрушилась порода. Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Судьба троих человек пока неизвестна", - сообщили там.
Там также добавили, что на месте работают более 20 специалистов. "Обрушение произошло на глубине 700 метров. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи", - добавили в пресс-службе ведомства.