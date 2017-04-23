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Жительница Владивостока повредила в ДТП 11 автомобилей

Происшествия
23 апреля, 8:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, апреля. /ТАСС
В результате ДТП никто не пострадал
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и столкнулась с припаркованными вдоль дороги машинами, повредив 11 из них, в результате ДТП никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщает сегодня УМВД России по Приморскому краю.

"Установлено что, 22-летняя жительница Владивостока, водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет. 11 автомашин получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что алкоголя в крови девушки не было. Стаж ее вождения на момент ДТП составил два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в нынешнем году она не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее ТАСС сообщал, что неделю назад, вечером 16 апреля, пьяный 16-летний подросток, катаясь на машине друга во Владивостоке, разбил 11 припаркованных автомобилей.

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