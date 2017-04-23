Жительница Владивостока повредила в ДТП 11 автомобилей

Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108Спорт 23 апреля, 9:08
Первый тур президентских выборов во Франции. ОнлайнМеждународная панорама 23 апреля, 8:40
Шайба Слепышева вывела "Эдмонтон" в четвертьфинал Кубка СтэнлиСпорт 23 апреля, 8:10
Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее странеМеждународная панорама 23 апреля, 7:36
СМИ: Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛСпорт 23 апреля, 7:30
В Великобритании задержан подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе ЛондонаПроисшествия 23 апреля, 7:15
Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообществоМеждународная панорама 23 апреля, 6:24
В Москве и области ожидаются 9 градусов тепла и небольшие осадкиМосква 23 апреля, 6:13
"Монреаль" уступил "Рейнджерс" в первом раунде плей-офф НХЛСпорт 23 апреля, 5:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и столкнулась с припаркованными вдоль дороги машинами, повредив 11 из них, в результате ДТП никто не пострадал, полиция проводит проверку, сообщает сегодня УМВД России по Приморскому краю.
"Установлено что, 22-летняя жительница Владивостока, водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет. 11 автомашин получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Освидетельствование показало, что алкоголя в крови девушки не было. Стаж ее вождения на момент ДТП составил два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в нынешнем году она не привлекалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее ТАСС сообщал, что неделю назад, вечером 16 апреля, пьяный 16-летний подросток, катаясь на машине друга во Владивостоке, разбил 11 припаркованных автомобилей.