Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК избрал подписку о невыезде женщине, напавшей на фельдшера в Ленинградской области

Происшествия
23 апреля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
30-летняя женщина несколько раз ударила прибывшего по вызову сотрудника скорой ногой по спине
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. СК задержал женщину, напавшую на фельдшера в Ленинградской области, и избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Учитывая тяжесть данного преступления, за которое предусматривается наказание до двух лет лишения свободы, 30-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Накануне фельдшер скорой помощи прибыла в одну из квартир дома на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области, где компания мужчин и женщин употребляла алкогольные напитки. Во время оказания медпомощи одна из женщин напала на фельдшера, несколько раз ударив ее ногой по спине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений").

Следователи оперативно осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей произошедшего, а также провели ряд других необходимых следственных действий. "Исходя из уже имеющихся данных, следствию очевидно, что женщина намеренно нанесла телесные повреждения сотруднику скорой помощи. Следователи намерены собрать всю необходимую доказательственную базу и завершить расследование в кратчайшие сроки", - отметили в СК.

Как подчеркнули в пресс-службе, Следственный комитет РФ и впредь будет оперативно и жестко реагировать на все подобные факты противоправных действий в отношении врачей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
2
Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообщество
3
Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах
4
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
5
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
6
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
7
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"
Темы дня
Загрузка...
Реклама