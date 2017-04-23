СК избрал подписку о невыезде женщине, напавшей на фельдшера в Ленинградской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. СК задержал женщину, напавшую на фельдшера в Ленинградской области, и избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Учитывая тяжесть данного преступления, за которое предусматривается наказание до двух лет лишения свободы, 30-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Накануне фельдшер скорой помощи прибыла в одну из квартир дома на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района Ленинградской области, где компания мужчин и женщин употребляла алкогольные напитки. Во время оказания медпомощи одна из женщин напала на фельдшера, несколько раз ударив ее ногой по спине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои, совершенные из хулиганских побуждений").

Следователи оперативно осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и свидетелей произошедшего, а также провели ряд других необходимых следственных действий. "Исходя из уже имеющихся данных, следствию очевидно, что женщина намеренно нанесла телесные повреждения сотруднику скорой помощи. Следователи намерены собрать всю необходимую доказательственную базу и завершить расследование в кратчайшие сроки", - отметили в СК.

Как подчеркнули в пресс-службе, Следственный комитет РФ и впредь будет оперативно и жестко реагировать на все подобные факты противоправных действий в отношении врачей.