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Поисково-спасательные работы на шахте в Челябинской области завершены

Происшествия
23 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
По данным представителя МЧС, два горняка погибли
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, где произошло обрушение горной породы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Обвал горной породы произошел на глубине 700 метров. По данным представителя МЧС, всего в шахте находились 166 горняков, 163 из них были эвакуированы, двое погибли, еще один был спасен из-под завалов и госпитализирован.

"Поисково-спасательные работы завершены. К работам были привлечены 18 горноспасателей МЧС России", - отметили в министерстве.

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