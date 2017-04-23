В Пермском крае водолазы обнаружили тело трехлетней девочки

ПЕНЗА, 23 апреля. /ТАСС/. Тело пропавшей накануне трехлетней девочки в городе Кунгуре Пермского края найдено в реке Ирень. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев.

"Сегодня, 23 апреля, в 12:56 по местному времени в единую службу спасения по Пермскому краю поступила информация об обнаружении водолазами нашей службы в реке Ирень тела пропавшего накануне ребенка, без признаков жизни. Тело находилось в 150-200 метрах от предполагаемого места трагедии", - сообщил он в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что днем 22 апреля трехлетняя девочка и ее четырехлетняя сестра в городе Кунгур ушли на прогулку без сопровождения взрослых. Дети вышли на деревянный мост, где младшая поскользнулась и упала в воду. Вечером родители пропавшего ребенка обратились в полицию с заявлением о розыске. В отношении родителей следственные органы Пермского возбудили уголовное дело по признакам статьи 125 УК РФ ("Оставление в опасности").