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В Пермском крае водолазы обнаружили тело трехлетней девочки

Происшествия
23 апреля, 12:11 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 23, апреля. /ТАСС
Девочка во время прогулки с сестрой упала в реку Ирень
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ПЕНЗА, 23 апреля. /ТАСС/. Тело пропавшей накануне трехлетней девочки в городе Кунгуре Пермского края найдено в реке Ирень. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев.

"Сегодня, 23 апреля, в 12:56 по местному времени в единую службу спасения по Пермскому краю поступила информация об обнаружении водолазами нашей службы в реке Ирень тела пропавшего накануне ребенка, без признаков жизни. Тело находилось в 150-200 метрах от предполагаемого места трагедии", - сообщил он в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что днем 22 апреля трехлетняя девочка и ее четырехлетняя сестра в городе Кунгур ушли на прогулку без сопровождения взрослых. Дети вышли на деревянный мост, где младшая поскользнулась и упала в воду. Вечером родители пропавшего ребенка обратились в полицию с заявлением о розыске. В отношении родителей следственные органы Пермского возбудили уголовное дело по признакам статьи 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

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