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Южная Осетия полностью обесточена

Происшествия
23 апреля, 12:27 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ 23, апреля. /ТАСС
Причина в сходе лавин в горах Северной Осетии
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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии, откуда поступает электроэнергия в Южную Осетию. Об этом ТАСС сообщили в МРСК Северного Кавказа.

"В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена. Все силы направлены на устранение последствий стихии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, энергетики в настоящее время осматривают линии для установления места обрыва. Работы осложняются тем, что они проводятся в горной местности, но электроснабжение республики Южная Осетия планируется восстановить к концу дня.

Ураганный ветер и лавины сошли в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией.

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