Челябинские власти окажут помощь пострадавшим при обрушении на шахте "Центральная"

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области окажет помощь пострадавшим при обвале горной породы на шахте "Центральная" в Пластовском муниципальном районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему первому заместителю Евгению Редину организовать оказание необходимой помощи пострадавшим при обвале породы на шахте", - отметили в пресс-службе.
Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины ЧП.
Обрушение породы на глубине 700 метров в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло утром. По данным МЧС, в результате ЧП эвакуированы более 160 рабочих, пострадали трое горняков - один получил травмы, тела двух погибших извлечены. Поисково-спасательные работы на месте аварии были завершены в 09:40 мск.