Один из трех пострадавших в ДТП в Сочи школьников скончался в больнице

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СОЧИ, 23 апреля. /ТАСС/. Школьник, пострадавший накануне в результате наезда иномарки на трех несовершеннолетних в центре Сочи, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в местных органах власти.
"Одиннадцатилетний подросток поступил накануне в тяжелом состоянии в больницу. Сегодня он скончался", - сказал источник.
По его словам, состояние двух других пострадавших оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.
Автоавария произошла в субботу на улице Яна Фабрициуса. По предварительным данным, водитель Kia Rio наехал на бордюр и сбил трех несовершеннолетних. По официальным данным, машина на скользкой дороге уходила от столкновения с грузовиком.