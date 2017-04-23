Один из трех пострадавших в ДТП в Сочи школьников скончался в больнице

СОЧИ, 23 апреля. /ТАСС/. Школьник, пострадавший накануне в результате наезда иномарки на трех несовершеннолетних в центре Сочи, скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в местных органах власти.

"Одиннадцатилетний подросток поступил накануне в тяжелом состоянии в больницу. Сегодня он скончался", - сказал источник.

По его словам, состояние двух других пострадавших оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Автоавария произошла в субботу на улице Яна Фабрициуса. По предварительным данным, водитель Kia Rio наехал на бордюр и сбил трех несовершеннолетних. По официальным данным, машина на скользкой дороге уходила от столкновения с грузовиком.