В Пскове полицейские изъяли более 20 тыс. литров контрафактного алкоголя

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Полицейские изъяли на складе в Пскове более 20 тыс. литров алкогольной продукции с поддельной маркировкой, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.
"В ходе проводимых мероприятий полицейские в складском помещении по улице Шоссейной в областном центре обнаружили 21,5 тыс. литров алкоголя, в том числе водки, коньяка, текилы, виски и вина. Эта продукция имела явные визуальные признаки контрафактности. В ходе проведенного криминалистического исследования установлено, что федеральные специальные марки продукции являются поддельными", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обнаруженная продукция изъята. Отделом дознания УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".