В ДТП под Рязанью пострадали пять человек

РЯЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Рязань - Ряжск в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"Сегодня днем на трассе Рязань - Ряжск произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Kia Rio и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе 13-летний ребенок", - сказали в ведомстве.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. "На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается виновник аварии", - уточнили в региональном управлении МВД.