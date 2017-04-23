Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ДТП под Рязанью пострадали пять человек

Происшествия
23 апреля, 15:55 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 23, апреля. /ТАСС
Среди получивших ранения - ребенок
Поделиться
Материал из 1 страницы

РЯЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Рязань - Ряжск в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

"Сегодня днем на трассе Рязань - Ряжск произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Kia Rio и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе 13-летний ребенок", - сказали в ведомстве.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. "На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается виновник аварии", - уточнили в региональном управлении МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
2
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
3
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Один из трех пострадавших в ДТП в Сочи школьников скончался в больнице
6
Эксперт: Киев подорвал экипаж ОБСЕ, что бы поднять вопрос о вооружении наблюдателей
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама