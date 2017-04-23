В ДТП под Рязанью пострадали пять человек

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РЯЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Рязань - Ряжск в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.
"Сегодня днем на трассе Рязань - Ряжск произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Kia Rio и Daewoo Nexia. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе 13-летний ребенок", - сказали в ведомстве.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. "На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается виновник аварии", - уточнили в региональном управлении МВД.