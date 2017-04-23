Росгвардия: спецназ действовал законно при столкновении с группой граждан в Биробиджане

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии действовали по закону при обеспечении общественного порядка во время столкновения с группой граждан в Биробиджане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Еврейской автономной области (ЕАО).
"Сотрудники спецназа областного отдела Росгвардии в Биробиджане 21 апреля выполняли мероприятия по охране общественного порядка, в рамках которых было проведено сопровождение следственных действий у дома 22а по улице Комбайностроителей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, прибывшая по этому адресу группа неизвестных попыталась помешать работе представителей правоохранительных органов. При этом в их адрес данные лица выражались нецензурной бранью, оказывали активное физическое сопротивление. В результате неправомерных действий неустановленных лиц пострадал один из сотрудников Росгвардии.
"Сотрудники спецназа (СОБР), действуя в пределах своих полномочий и в соответствии с российским законодательством, совместно с представителями других правоохранительных органов обеспечили общественный порядок и не допустили провокационных действий со стороны граждан, нарушавших закон", - добавили в пресс-службе.
В минувшую пятницу следственное управление СК РФ по Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").
По данным регионального СК, неизвестные на улице Комбайностроителей в Биробиджане применили насилие в отношении сотрудников спецназа Росгвардии, а также в отношении других сотрудников правоохранительных органов, выполнявших совместно с ними свои должностные обязанности.
"Все они несли службу, охраняли общественный порядок, осуществляли сопровождение следственного действия - обыска в жилище по вышеуказанному адресу", - отмечалось в сообщении СК.
По данным региональных СМИ, в этот день в Биробиджане проводилось задержание местного предпринимателя и организатора протестных акций Ивана Проходцева.