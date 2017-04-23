Второго погибшего в аварийной шахте в Челябинской области могут поднять 24 апреля

Калитвинцев: игрок "Динамо" Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с "Мордовией"Спорт 23 апреля, 18:24
МЮ победил "Бернли", продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчейСпорт 23 апреля, 18:19
"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата ИталииСпорт 23 апреля, 18:11
ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены УильямсСпорт 23 апреля, 18:10
Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕСпорт 23 апреля, 17:59
Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 17:56
Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциямСпорт 23 апреля, 17:54
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 летМеждународная панорама 23 апреля, 17:53
Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-КарлоСпорт 23 апреля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили тело последнего погибшего горняка на обрушившемся 23 апреля участке шахты "Центральная" (АО "Южуралзолото Группа Компаний") в Пластовском районе Челябинской области, поднять его на поверхность планируется 24 апреля, сообщил ТАСС сотрудник пресс-центра областного ГУ МЧС.
Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" произошло утром. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих. Один горняк, получивший травмы, уже доставлен на поверхность и передан врачам для оказания медицинской помощи.
Тело первого погибшего извлекли из шахты спасатели военизированной горноспасательной части вечером. В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, сообщили, что тело второго горняка уже найдено, поднять его на поверхность планируется, скорее всего, в понедельник. "В приоритете сейчас безопасность проведения работ", - сказал собеседник агентства.
В Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России уточнили ТАСС, что спасателям необходимо надежно укрепить все конструкции, чтобы не допустить повторного обрушения и исключить угрозу жизни сотрудникам МЧС. По данным ведомства, в результате ЧП в шахту обрушилось порядка 8 тыс. кубометров горной породы.
Пострадавшего при обрушении шахты рабочего отправили на реанимобиле в Челябинскую областную больницу, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы областного Минздрава. Ранее технический директор компании "Южуралзолото" Роман Бергер рассказал, что состояние горняка тяжелое. "Кроме перелома ног имеется сдавливание внутренних органов, он подключен к аппарату искусственной почки, потому что провел под завалами порядка пяти часов", - сказал Бергер.
Ростехнадзор намерен разобраться в причинах обрушения породы на шахте. "На место выехали сотрудники уральского управления (Ростехнадзора) для выяснения причин аварии. Ростехнадзором будет создана комиссия для расследования причин происшествия", - сказали в пресс-службе ведомства.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины ЧП.
Власти Челябинской области проработают вопрос об оказании помощи семьям погибших рабочих и пострадавшему. В пресс-службе губернатора ТАСС пояснили, что подробная информация по этому поводу появится, скорее всего, в районе 12:00 мск 24 апреля.
Комментарием Челябинского филиала Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), а также комментариями Государственной инспекции труда в Челябинской области и профсоюзов ТАСС пока не располагает.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего гибель двух рабочих на шахте, сообщили сегодня в пресс-службе областного Следственного управления СК России.
"По указанию председателя СК РФ (Александра Бастрыкина) на место происшествия в шахте "Центральная" ОАО "ГК "Южуралзолото" направлен и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Степан Шульга. Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего", - сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.
Прокуратура города Пласта Челябинской области держит на контроле процессуальные мероприятия следователей. Начата прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте.
Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.
Комментарием компании "Южуралзолото" ТАСС пока не располагает.