Второго погибшего в аварийной шахте в Челябинской области могут поднять 24 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обнаружили тело последнего погибшего горняка на обрушившемся 23 апреля участке шахты "Центральная" (АО "Южуралзолото Группа Компаний") в Пластовском районе Челябинской области, поднять его на поверхность планируется 24 апреля, сообщил ТАСС сотрудник пресс-центра областного ГУ МЧС.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" произошло утром. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих. Один горняк, получивший травмы, уже доставлен на поверхность и передан врачам для оказания медицинской помощи.

Тело первого погибшего извлекли из шахты спасатели военизированной горноспасательной части вечером. В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, сообщили, что тело второго горняка уже найдено, поднять его на поверхность планируется, скорее всего, в понедельник. "В приоритете сейчас безопасность проведения работ", - сказал собеседник агентства.

В Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России уточнили ТАСС, что спасателям необходимо надежно укрепить все конструкции, чтобы не допустить повторного обрушения и исключить угрозу жизни сотрудникам МЧС. По данным ведомства, в результате ЧП в шахту обрушилось порядка 8 тыс. кубометров горной породы.

Пострадавшего при обрушении шахты рабочего отправили на реанимобиле в Челябинскую областную больницу, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы областного Минздрава. Ранее технический директор компании "Южуралзолото" Роман Бергер рассказал, что состояние горняка тяжелое. "Кроме перелома ног имеется сдавливание внутренних органов, он подключен к аппарату искусственной почки, потому что провел под завалами порядка пяти часов", - сказал Бергер.

Реакция властей

Ростехнадзор намерен разобраться в причинах обрушения породы на шахте. "На место выехали сотрудники уральского управления (Ростехнадзора) для выяснения причин аварии. Ростехнадзором будет создана комиссия для расследования причин происшествия", - сказали в пресс-службе ведомства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины ЧП.

Власти Челябинской области проработают вопрос об оказании помощи семьям погибших рабочих и пострадавшему. В пресс-службе губернатора ТАСС пояснили, что подробная информация по этому поводу появится, скорее всего, в районе 12:00 мск 24 апреля.

Комментарием Челябинского филиала Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), а также комментариями Государственной инспекции труда в Челябинской области и профсоюзов ТАСС пока не располагает.

СК возбудил дело

Следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего гибель двух рабочих на шахте, сообщили сегодня в пресс-службе областного Следственного управления СК России.

"По указанию председателя СК РФ (Александра Бастрыкина) на место происшествия в шахте "Центральная" ОАО "ГК "Южуралзолото" направлен и. о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Степан Шульга. Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего", - сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

Прокуратура города Пласта Челябинской области держит на контроле процессуальные мероприятия следователей. Начата прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности на шахте.

Проблемная шахта

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.

Комментарием компании "Южуралзолото" ТАСС пока не располагает.