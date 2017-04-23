Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на Кубани

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате автомобильной аварии, которая произошла на трассе "Кавказ" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"По предварительной информации, сегодня в 16:50 мск на 138-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе посёлка Кирова мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Geely Emgrand, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Lada Vesta под управлением мужчины 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

В аварии погибли оба водителя и пассажирка Lada. Подробности случившегося выясняются.