СК: смерть российского солдата в Армении наступила от ранения в шею и голову

ЕРЕВАН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Смерть российского военнослужащего в Армении наступила от ранения в шею и голову. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете республики со ссылкой на проведенную сегодня судебно-медицинскую экспертизу тела убитого.

Смерть Дмитрия Ялпаева "наступила в результате геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом", - отметила советник председателя СК Сона Трузян.

На месте происшествия был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого. В присутствии адвоката он показал свои действия во время убийства.

Законодательством отведено 72 часа на задержание подозреваемого, после чего ему должно быть предъявлено обвинение и судом вынесена дальнейшая мера пресечения, напомнила представитель СК.

21-летний военнослужащий российской военной базы в Армении Дмитрий Ялпаев был убит вечером в субботу у одного из магазинов в Гюмри, во втором городе страны, где дислоцирована основная часть соединения.

По данным следствия, подозреваемый в убийстве, который задержан, в период службы в армянской армии имел проблемы с психическим здоровьем. После специализированного психиатрического обследования он был признан ограниченно дееспособным и в этой связи месяц назад уволен из армии.

По данным некоторых СМИ, 20-летнего подозреваемого зовут А. Джанджугазян.

Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнование в связи с убийством военнослужащего военной базы. Министр заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года.