Самолет авиакомпании Saudia совершил вынужденную посадку в Даммаме

КАИР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Самолет саудовской авиакомпании Saudia, на борту которого находилось более сотни пассажиров, совершил из-за технической неисправности вынужденную посадку в аэропорту имени короля Фахда, расположенном у города Даммам. Об этом сообщила администрация этого крупнейшего международного аэропорта королевства.

По имеющейся информации, командир лайнера, выполнявшего рейс SV 768 из саудовского города Джидда в Индию, буквально сразу же после вылета запросил экстренную посадку в аэропорту Даммама. Согласно докладу командира экипажа, была обнаружена неисправность в гидравлической системе самолета.

На борту находились 127 пассажиров. Во время вынужденной посадки никто из них не пострадал.