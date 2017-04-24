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Электропоезд сбил мужчину в Москве в районе железнодорожной станции Выхино

Происшествия
24 апреля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Электропоезд сбил молодого мужчину в районе железнодорожной станции Выхино Казанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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