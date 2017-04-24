Электропоезд сбил мужчину в Москве в районе железнодорожной станции Выхино

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Электропоезд сбил молодого мужчину в районе железнодорожной станции Выхино Казанского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"На станции Выхино обнаружено тело мужчины, сбитого электропоездом", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.