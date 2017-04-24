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За сутки огнем на Дальнем Востоке уничтожено около 300 га леса

Происшествия
24 апреля, 6:33 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Из 19 очагов возгорания удалось потушить 13, еще четыре пожара в Хабаровском крае и два в Приморье продолжают действовать
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Почти 300 га леса уничтожено огнем за минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа. Из 19 очагов пожаров потушить удалось 13, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства по ДФО.

"За прошедшие сутки ликвидировано 13 из 19 лесных пожаров. Продолжают действовать шесть лесных пожаров: четыре в Хабаровском крае, два в Приморском крае. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 293 га", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода на территории Дальнего Востока возникло 485 лесных пожаров на площади 90 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 235 пожаров на площади 81 тыс. га. При этом ряд регионов, например Камчатский край, только начали освобождаться от снежного покрова. Однако здесь уже зафиксированы первые возгорания сухой травы, сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

"Только за прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение таких возгораний три раза. Огнем уничтожено 130 квадратных метров. Всего с начала месяца огнеборцы потушили 11 возгораний сухой травы. В результате таких пожаров выгорело 580 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.

Для снижения риска возникновения возгораний к подготовке к началу нового пожароопасного периода, который стартует 1 мая, приступили энергокомпании. Предприятие "Южные электрические сети Камчатки", в чьем ведении находятся объекты энергетики на севере полуострова, начало очистку линий электропередачи. Во время этих работ специалисты проведут проверку исправности систем охлаждения трансформаторов, наружных и внутренних сетей противопожарного водоснабжения. В подразделениях компании уже сформирован запас материалов, необходимых для ликвидации возможных повреждений и проведения аварийно-восстановительных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В зоне ответственности компании находится более 488 км линий электропередачи. В 2017 году планируется расчистить от поросли около 48 га просек. Из них 30,7 га будут расчищены собственными силами компании, еще 17 га линии между селами Манилы и Каменское Пенжинского района - с привлечением подрядных организаций. Это необходимо для предотвращения соприкасания проводов с порослью, которое может спровоцировать возгорание", - сообщил собеседник.

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