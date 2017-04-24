Три человека погибли в результате пожара на пилораме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Трое рабочих погибли в результате пожара на территории пилорамы в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

"Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара трех человек. Пожар произошел на территории пилорамы, расположенной в поселке Октябрьский Сысертского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным СК, сгорела бытовка, внутри которой находился очаг возгорания. Как сообщили в свердловском управлении МЧС, площадь пожара составила 250 квадратных метров.