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Три человека погибли в результате пожара на пилораме в Свердловской области

Происшествия
24 апреля, 6:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Площадь пожара составила 250 квадратных метров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Трое рабочих погибли в результате пожара на территории пилорамы в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

"Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара трех человек. Пожар произошел на территории пилорамы, расположенной в поселке Октябрьский Сысертского городского округа", - говорится в сообщении.

По данным СК, сгорела бытовка, внутри которой находился очаг возгорания. Как сообщили в свердловском управлении МЧС, площадь пожара составила 250 квадратных метров.

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