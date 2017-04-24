Двое детей и их отец погибли при пожаре в жилом доме в Томской области

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Мужчина и двое его детей погибли в результате пожара в жилом доме в селе Орехово Томской области, сообщает управление Следственного комитета РФ по Томской области.

"В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе двоих малолетних детей, в результате пожара в жилом доме", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, погибшие - мужчина 1983 года рождения, его дочь 2005 года рождения и сын 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным регионального ГУ МЧС, общая площадь пожара составила 21 кв. м. В одной из квартир двухквартирного жилого дома частично обгорели стены и вещи.