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Подозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом

Происшествия
24 апреля, 9:21 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
В убийстве россиянина Дмитрия Ялпаева подозревается 20-летний Арман Джанджугазян, который проживает в городе Степанаван на севере Армении
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ЕРЕВАН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Армении  предстанет перед судом, который определит дальнейшую меру пресечения в отношении него. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете (СК) республики.

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"Сегодня истекают 72 часа с момента задержания подозреваемого, - отметили в СК. - Ему будет предъявлено обвинение, и суд должен рассмотреть вопрос о его взятии под арест в качестве меры пресечения".

В убийстве россиянина Дмитрия Ялпаева подозревается 20-летний Арман Джанджугазян, который проживает в городе Степанаван на севере Армении. Он был задержан полицией практически сразу после преступления. По данным следствия, во время прохождения службы в армянской армии в ноябре прошлого года у Джанджугазяна обнаружились проблемы со здоровьем, и он был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя. Эксперты признали его частично дееспособным, непригодным к службе в армии в мирное время, и месяц назад он был уволен.

Как сообщил адвокат подозреваемого Арамаис Айрапетян, Джанджугазян допрошен и дал показания. Защитник отказался раскрыть их содержание, сославшись на тайну следствия. "Орган предварительного следствия определяет объем информации о расследовании, который подлежит публикации", - напомнил он. По словам юриста, подозреваемый фактически прослужил в армии 3-4 месяца. Как Джанджугазян оказался в Гюмри, корреспонденту ТАСС выяснить не удалось.

Обстоятельства преступления

21-летний рядовой Ялпаев, проходивший службу на российской военной базе в Армении, был убит 22 апреля у одного из магазинов в Гюмри, где находится основная часть соединения. Смерть наступила в результате ранений в область шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом, проинформировали в СК.

Армянский министр обороны Виген Саркисян в воскресенье выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнования в связи с убийством военнослужащего. Он заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года.

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