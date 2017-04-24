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Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"

Происшествия
24 апреля, 10:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 24, апреля. /ТАСС
Семьи погибших при ЧП получат по 1 млн рублей компенсации.
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© ГУ МЧС по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Тело второго проходчика извлечено на поверхность из обрушившейся шахты "Центральная" в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба компании "Южуралзолото Группа Компаний" ("ЮГК"), которой принадлежит шахта.

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"Двое проходчиков Шамин и Бабешко были извлечены из-под завала без признаков жизни", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщила ЮГК, семьи погибших при ЧП получат по 1 млн рублей компенсации. "Помощь семьям погибших будет оказана. Предприятие АО "ЮГК" выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 млн рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством", - цитирует пресс-служба управляющего директора компании Романа Бергера.

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.

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