В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Тело второго проходчика извлечено на поверхность из обрушившейся шахты "Центральная" в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба компании "Южуралзолото Группа Компаний" ("ЮГК"), которой принадлежит шахта.
"Двое проходчиков Шамин и Бабешко были извлечены из-под завала без признаков жизни", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщила ЮГК, семьи погибших при ЧП получат по 1 млн рублей компенсации. "Помощь семьям погибших будет оказана. Предприятие АО "ЮГК" выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 млн рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством", - цитирует пресс-служба управляющего директора компании Романа Бергера.
Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.