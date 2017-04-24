Экс-глава АСИ по ЮФО намерен продолжить бизнес в РФ вне зависимости от приговора суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Основной владелец ОАО "Энергия" и бывший руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе Александр Хуруджи, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, намерен продолжить бизнес в России вне зависимости от приговора суда. Об этом он заявил в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону, где выступит с последним словом.

"Если у нас на дороге случилась кочка, то это не означает, что мы свернем с дороги. Я не собираюсь уезжать из страны, намерен продолжить вести бизнес в России", - сказал он. Хуруджи отметил, что ожидает оправдательного приговора, так как все доводы обвинения в судебном процессе были опровергнуты. По его словам, в суде многократно было доказано, что никакого преступления с его стороны не было.

Хуруджи и предприниматель Сергей Конопский обвиняются по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и "Легализация, совершенная в особо крупном размере".

По версии следствия, Хуруджи и Конопский в апреле 2013 года предоставляли в региональную службу по тарифам в Ростовской области недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов для ОАО "Энергия". После этого они покупали дополнительное сетевое оборудование, позволившее увеличить объемы поставляемой энергии, но при этом ничего не сделали для снижения тарифов. В результате, считает следствие, ими было похищено 470 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение попросило для Хуруджи и Конопского условного наказания.