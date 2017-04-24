Отца полковника Захарченко обвинили в растрате

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Отец полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор обвиняется по двум эпизодам растраты. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на законность ареста обвиняемого.

"Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 ст. 160 УК РФ и по ч. 4 ст. 160 УК РФ", - уточнил следователь. Он подтвердил, что расследование в отношении обвиняемого не связано с делом его сына полковника Дмитрия Захарченко.

По информации правоохранительных органов, у Виктора Захарченко имеется недвижимость на территории Королевства Таиланд. "Находясь на свободе, он может скрыться, оказать влияние на свидетелей или уничтожить важные документы", - сказал следователь, обосновывая ходатайство об аресте.

Обвиняемый в свою очередь заявил, что свою вину не признает. "Я считаю себя заложником ситуации, связанной с моим сыном. Все это способ оказать на него давление, так как угрозы о моем аресте ему поступали", - заявил он на заседании.

Басманный суд Москвы 31 марта санкционировал его арест.

Дело полковника Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также во взяточничестве. Всего в его деле пять эпизодов, три из которых - по фактам получения взяток. Захарченко содержится в СИЗО "Лефортово".

Как говорится в постановлении суда об аресте, Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

Во время обыска у Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. При аресте он заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.