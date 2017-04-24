Мосгорсуд признал законным арест отца полковника Захарченко

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест до 30 мая отца полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого по двум эпизодам растраты.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил судья.

Доводы сторон

Обосновывая ходатайство об аресте следователь заявил, что у Виктора Захарченко имеется недвижимость на территории Королевства Таиланд. "Находясь на свободе, он может скрыться, оказать влияние на свидетелей или уничтожить важные документы", - сказал следователь. Он подтвердил, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия.

Как стало известно на заседании Виктору Захарченко предъявлены обвинения по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 ст. 160 УК РФ и по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Прокурор поддержала позицию следствия и просила оставить меру пресечения без изменения.

Виктор Захарченко свою вину не признал, назвав себя заложником ситуации, связанной с сыном. "Все это способ оказать на него давление, так как угрозы о моем аресте ему поступали", - сказал он. "У нас нет непосредственной границы с Таиландом и добраться туда крайне сложно. Я уверен, что правда восторжествует и надеюсь, что суд примет верное решение", - добавил Захарченко.

Его адвокат в свою очередь отметил, что формально уголовные дела не связаны. "По своему уровню дело в отношении моего подзащитного относится к районному уровню, но им же занимается следователь по особо важным делам СК РФ", - сказал защитник.

Дело полковника Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также во взяточничестве. Всего в его деле числятся пять эпизодов. Захарченко содержится в СИЗО "Лефортово".

Как ранее стало известно, Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. При аресте Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.