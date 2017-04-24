Двое молодых людей погибли в центре Москвы, предположительно, от веселящего газа

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели, предположительно, от так называемого веселящего газа, двух молодых людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном следственном управлении (ГСУ) СК.

Тела 20-летней девушки и 29-летнего молодого человека без видимых следов насильственной смерти были обнаружены 21 апреля в квартире одного из жилых домов по Тверской-Ямской улице. "По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия в квартире был обнаружен поврежденный баллон закиси азота (веселящий газ)", - сказали в ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.