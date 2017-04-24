СК проводит проверку в связи с осквернением Вечного огня в Салехарде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) проводят доследственную проверку в связи с размещением в СМИ снимков об осквернении Вечного огня в городе Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"Предварительно установлено, что 24 апреля 2017 года в сети интернет были распространены фотоснимки, на которых изображен мужчина, который забрался на Вечный огонь на Пантеоне победы и пытался прикурить от пламени. Проводится доследственная проверка по данному факту. В настоящее время устанавливается личность мужчины, а также проводятся иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия", - отметили там.