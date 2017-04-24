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Суд оставил в СИЗО одного из применивших насилие к полицейским на акции 26 марта в Москве

Происшествия
24 апреля, 14:07 дата обновления: 24 апреля, 14:23 UTC+3
Ранее прокурор просил изменить меру пресечения Александру Шпакову на домашний арест
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Александра Шпакова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 26 марта.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее прокурор просил отпустить Шпакова под домашний арест. 

"Считаю меру пресечения в виде ареста чрезмерно суровой. Полагаю, что домашний арест мог бы обеспечить все необходимые условия для соблюдения всех необходимых следственных действий", - сказала прокурор в суде.

Адвокат Сергей Бадамшин также настаивал на домашнем аресте своего подзащитного.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Данные СК

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта задержанные применяли насилие в отношении представителей власти. Так, например, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции.

Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода станции метро "Тверская", а затем уже в районе Малой Дмитровки нанес удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание.

Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после чего скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия, Кулий также совершил нападение на полицейского.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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