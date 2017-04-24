СК выявил второй эпизод преступной деятельности главы Татфондбанка

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего председателя правления признанного банкротом Татфондбанка Роберта Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей.

Мусин был арестован 3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере до 16 апреля 2017 года. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. 17 марта по этому же делу до 16 апреля 2017 года суд поместил под домашний арест бывшего первого зампредседателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

Банковский кризис в Татарстане

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 10 апреля Анкор банк решением Арбитражного суда Татарстана признан банкротом, 11 апреля банкротом признан Татфондбанк, 12 апреля - Интехбанк.

5 апреля Банк России отозвал также лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой банком капитала (по величине активов на 1 марта 2017 года занимал 400-е место в банковской системе РФ). Кредитная организация проводила операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. По данным самого Татагропромбанка, 46,58% доли в его капитале принадлежит ООО "Новая нефтехимия", основным бенефициаром которой являлся бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.