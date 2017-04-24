Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК выявил второй эпизод преступной деятельности главы Татфондбанка

Происшествия
24 апреля, 14:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, апреля. /ТАСС
По версии следствия, Роберт Мусин вместе с сообщниками в декабре 2016 года незаконно вывел часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберт Мусин

Роберт Мусин

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего председателя правления признанного банкротом Татфондбанка Роберта Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также новости по теме:
Проблемы банковской системы Татарстана
© Егор Алеев/ТАСС
Банк России подал иск о признании лишенного лицензии Татагропромбанка банкротом
Татфондбанк признан банкротом
Уволен глава Нацбанка Татарстана

"В ходе расследования уголовного дела выявлен второй дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей.

Мусин был арестован 3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере до 16 апреля 2017 года. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка. 17 марта по этому же делу до 16 апреля 2017 года суд поместил под домашний арест бывшего первого зампредседателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

Банковский кризис в Татарстане

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 10 апреля Анкор банк решением Арбитражного суда Татарстана признан банкротом, 11 апреля банкротом признан Татфондбанк, 12 апреля - Интехбанк.

5 апреля Банк России отозвал также лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой банком капитала (по величине активов на 1 марта 2017 года занимал 400-е место в банковской системе РФ). Кредитная организация проводила операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. По данным самого Татагропромбанка, 46,58% доли в его капитале принадлежит ООО "Новая нефтехимия", основным бенефициаром которой являлся бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
2
Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию
3
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
4
Прокуратура ЛНР установила состав подорвавшей машину ОБСЕ украинской диверсионной группы
5
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
6
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
7
Умерла актриса Лариса Кронберг
Темы дня
Загрузка...
Реклама