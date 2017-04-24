Инспекция труда начала проверку на шахте в Челябинской области, где погибли два горняка

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Челябинской области начала проверку охраны труда и организации трудового процесса на шахте "Центральная" (АО "Южуралзолото Группа Компаний") в Пластовском районе, где в воскресенье погибли два рабочих и еще один был травмирован. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ведомства Александр Куликов.
"Представители Государственной инспекции труда в Челябинской области начали проверку охраны труда и организации трудового процесса на шахте "Центральная". Примерно через месяц станут известны результаты проверки", - сказал собеседник агентства.
По словам Куликова, если будут обнаружены нарушения, то руководству шахты вынесут предписания об их устранении.
Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.