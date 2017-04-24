Суд Ингушетии арестовал молодого человека, похитившего девушку ради женитьбы

МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии задержали молодого человека, подозреваемого в похищении девушки с целью вступления в брак. Суд заключил его под арест, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по республике.

"По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан 20-летний житель республики. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали там.

Управление СК по Ингушетии 12 апреля возбудило уголовное дело после похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики.

По данным следствия, днем 8 апреля несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. В течение пяти дней они силой удерживали ее, пытаясь получить согласия девушки и ее родителей на брак. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой.

Несостоявшемуся жениху грозит до 12 лет лишения свободы.