Суд Ингушетии арестовал молодого человека, похитившего девушку ради женитьбы

Постпред при ООН: США могут нанести удар по КНДР в ответ на новые испытания ракетМеждународная панорама 24 апреля, 19:10
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатовМеждународная панорама 24 апреля, 19:05
Reuters: телеведущая Fox News назначена новым главой пресс-службы Госдепартамента СШАМеждународная панорама 24 апреля, 18:56
Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствамиОбщество 24 апреля, 18:51
Гранату в компьютерный зал в дагестанском селе принес взрослый, а не подростокПроисшествия 24 апреля, 18:47
Путин заинтересовался борьбой моллюсков "ангелов" с "чертями", сравнив со своей работойПолитика 24 апреля, 18:43
Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамереннымиСпорт 24 апреля, 18:34
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через рекуВ стране 24 апреля, 18:31
Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.Новости партнеров 24 апреля, 18:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии задержали молодого человека, подозреваемого в похищении девушки с целью вступления в брак. Суд заключил его под арест, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по республике.
"По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан 20-летний житель республики. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали там.
Управление СК по Ингушетии 12 апреля возбудило уголовное дело после похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики.
По данным следствия, днем 8 апреля несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. В течение пяти дней они силой удерживали ее, пытаясь получить согласия девушки и ее родителей на брак. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой.
Несостоявшемуся жениху грозит до 12 лет лишения свободы.