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Суд Ингушетии арестовал молодого человека, похитившего девушку ради женитьбы

Происшествия
24 апреля, 15:41 UTC+3 МАГАС МАГАС 24, апреля. /ТАСС
Жителю республики грозит до 12 лет лишения свободы
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МАГАС, 24 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии задержали молодого человека, подозреваемого в похищении девушки с целью вступления в брак. Суд заключил его под арест, сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по республике.

"По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан 20-летний житель республики. По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали там.

Управление СК по Ингушетии 12 апреля возбудило уголовное дело после похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики.

По данным следствия, днем 8 апреля несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. В течение пяти дней они силой удерживали ее, пытаясь получить согласия девушки и ее родителей на брак. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой.

Несостоявшемуся жениху грозит до 12 лет лишения свободы.

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