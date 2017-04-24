В Оренбургской области бетонная панель упала на ребенка

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ОРЕНБУРГ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Уголовное дело возбуждено в Оренбургской области по факту по факту получения травм пятилетним ребенком при падении на него бетонной панели ограждения мусорных контейнеров. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту получения тяжелой травмы пятилетним ребенком в результате падения на него бетонной панели ограждения мусорных контейнеров", - сказал представитель ведомства.
Пятилетний мальчик получил травму головы 20 апреля вечером во дворе дома по улице Тагильской города Орска и был в тяжелом состоянии госпитализирован.
По предварительным данным ведомства, несчастный случай с ребенком произошел из-за ненадлежащего содержания и ремонта ограждения мусорных контейнеров, то есть в результате оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья граждан.