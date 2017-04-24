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Одному из фигурантов дела о теракте в метро Петербурга предъявлено обвинение

Происшествия
24 апреля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Гражданин Таджикистана Содик Ортиков заявил в суде, что не виновен, что приехал в Россию на заработки, чтобы кормить семью
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Содик Ортиков

Содик Ортиков

© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Гражданину Таджикистана Содику Ортикову, арестованному в рамках дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия. Это следует из оглашенных судьей материалов дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

Сам Ортиков заявил в суде, что не виновен, что приехал в Россию на заработки, чтобы кормить семью.

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Его адвокат добавил, что в квартире, где было обнаружено оружие и боеприпасы, Ортиков снимал койко-место.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта, по последним данным, погибли 15 человек. Пострадавшими признаны 102 человека.

Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

Как следует из материалов дела, перед самоподрывом исполнитель теракта Акбаржон Джалилов неоднократно совершал звонки на телефонный номер неизвестного абонента, с которого в свою очередь совершались вызовы на номер Ортикова.

Установление этого факта, а также результаты обыска в квартире, где проживал фигурант, стали основанием признания судом обоснованности подозрений в отношении него.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга Расследование теракта в метро Петербурга
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