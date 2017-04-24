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В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены

Происшествия
24 апреля, 15:51 дата обновления: 24 апреля, 16:52 UTC+3
По предварительным данным, боеприпас принес в компьютерный класс один из учеников
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. В одной из школ Дагестана в результате взрыва гранаты, погиб один подросток, 11 госпитализированы.

Об этом ТАСС сообщили в МВД Дагестана.

"По уточненной информации, в компьютерном классе средней школы взорвалась граната, которую принес один из учеников", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Причина взрыва - неосторожное обращение с гранатой, сообщили в МВД республики. 

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе.

Ранее в МВД Дагестана не подтверждали информацию о взрыве гранаты, в ведомстве утверждали, что подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева сообщила ТАСС, что один пострадавший  отпущен, шестеро находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. МЧС и специалисты дагестанского отделения Центра медицины катастроф уже вылетели в Цумадинский район. "Уже на месте при необходимости эвакуируют наиболее тяжело пострадавших в Махачкалу", - добавила Муртазалиева.

 

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