В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. В одной из школ Дагестана в результате взрыва гранаты, погиб один подросток, 11 госпитализированы.

Об этом ТАСС сообщили в МВД Дагестана.

"По уточненной информации, в компьютерном классе средней школы взорвалась граната, которую принес один из учеников", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Причина взрыва - неосторожное обращение с гранатой, сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района в компьютерном классе.

Ранее в МВД Дагестана не подтверждали информацию о взрыве гранаты, в ведомстве утверждали, что подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева сообщила ТАСС, что один пострадавший отпущен, шестеро находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. МЧС и специалисты дагестанского отделения Центра медицины катастроф уже вылетели в Цумадинский район. "Уже на месте при необходимости эвакуируют наиболее тяжело пострадавших в Махачкалу", - добавила Муртазалиева.