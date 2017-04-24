Американский боксер Флорес не получал предложений о бое с ПоветкинымСпорт 24 апреля, 17:12
Данила Козловский впервые станет режиссером и снимет фильм о футболе "Тренер"Культура 24 апреля, 16:59
CNN: Пегги Уитсон установила рекорд продолжительности пребывания астронавтов на орбитеКосмос 24 апреля, 16:56
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетностьОбщество 24 апреля, 16:51
МИД РФ: зарин мог попасть террористам в Сирии из Ливии и ИракаПолитика 24 апреля, 16:51
Тренер: бывший гимнаст Гарибов работает в федерации уже с начала 2017 годаСпорт 24 апреля, 16:50
Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробыСпорт 24 апреля, 16:49
День Катастрофы в Израиле. ДосьеБиографии и справки 24 апреля, 16:48
Мэр Кишинева стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года"Международная панорама 24 апреля, 16:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве на шахте в Башкирии рабочий скончался в больнице от многочисленных ожогов. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы Минздрава по республике Светлана Кускарбекова.
"Вчера в больнице в Сибае скончался второй пострадавший при взрыве на шахте от травм, несовместимых с жизнью, - более 80% ожогов тела", - сказала она.
Ранее ТАСС сообщал, что при взрыве в шахте в башкирском Сибае погиб рабочий, еще один пострадал. Ростехнадзор создает комиссию по расследованию взрыва. Взрыв аммония на предприятии "Башкирская медь" произошел на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен, причины ЧП устанавливаются.