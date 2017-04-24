УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве на шахте в Башкирии рабочий скончался в больнице от многочисленных ожогов. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы Минздрава по республике Светлана Кускарбекова.

"Вчера в больнице в Сибае скончался второй пострадавший при взрыве на шахте от травм, несовместимых с жизнью, - более 80% ожогов тела", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что при взрыве в шахте в башкирском Сибае погиб рабочий, еще один пострадал. Ростехнадзор создает комиссию по расследованию взрыва. Взрыв аммония на предприятии "Башкирская медь" произошел на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен, причины ЧП устанавливаются.