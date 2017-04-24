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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Фельдшер скорой помощи ударил пациентку во время вызова в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам главный врач станции скорой медицинской помощи города Игорь Пушкарев.
"Вчера вечером во время дежурства произошел инцидент. Бригада скорой помощи приехала на вызов в Екатеринбурге, пациентка 83 лет находилась в не совсем адекватном состоянии по состоянию здоровья, мешала проводить манипуляции бригаде. У нее было психомоторное возбуждение, и когда фельдшер вставил катетер в вену, пациентка рукой ударила его по лицу, на что фельдшер в ответ, видимо, с целью вывести ее из возбуждения, шлепнул пациентку по щеке. В это время в комнату зашла дочь, она обвинила бригаду скорой помощи в избиении и вызвала полицию", - сказал он.
Пушкарев подчеркнул, что этой пациентке была вызвана другая бригада, которая оказала помощь и госпитализировала пожилую женщину. "Нареканий к данному фельдшеру до этого не было. Если данный факт подтвердится, то последует дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения", - пояснил Пушкарев.