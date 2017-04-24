Актер из сериала "Интерны" умер в Москве

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале "Интерны", скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович.
"Казимир скончался сегодня в 04:00 мск, он выпал из окна, после чего умер в больнице", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности случившегося.
Актер родился в 1982 году в США. Помимо сериала "Интерны" он снялся в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".