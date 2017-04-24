Пассажир United Airlines, которого силком вытащили из самолета, подает в суд

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Пассажир авиакомпании United Airlines Дэвид Дао, подвергшийся насилию со стороны сотрудников служб безопасности прямо в салоне самолета за отказ уступить место, подает в суд на авиаперевозчика, поскольку не считает принесенные ему извинения искренними. Об этом сообщил в интервью телекомпании NBC адвокат истца Томас Деметрио. Он не уточнил сумму компенсации, которую его клиент рассчитывает получить от авиакомпании.

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос и выбили два зуба. К тому же он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Директор United Airlines Оскар Муньос извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. Лишь сутки спустя он сообщил, что "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса, а также перед всеми пассажирами на борту".

По словам адвоката Томаса Деметрио, у Муньоса была возможность извиниться сразу, а когда он, наконец, нашел в себе силы выразить сожаление в связи с действиями сотрудников службы безопасности, его клиент посчитал эти извинения неискренними.