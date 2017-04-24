С пострадавшими при взрыве гранаты в Дагестане работают психологи МЧС

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Психологи ГУ МЧС по Дагестану работают с пострадавшими после взрыва гранаты в компьютерном зале в селении Агвали Цумадинского района, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

"С пострадавшими работают три психолога МЧС, этого пока достаточно, нет никакой паники. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии будут доставлены на вертолете в Махачкалу", - сказал Ибрагимов.

По его словам, если будет необходимость, в Дагестан готова вылететь бригада медиков.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала в селении Агвали, где погиб один подросток и 10 пострадали. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сообщалось, что с подростком, который принес гранату в помещение, при участии психологов работают следователи.