Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Станция метро "Технологический институт" в Петербурге открыта

Происшествия
24 апреля, 18:06 дата обновления: 24 апреля, 18:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Проверка станции прошла после обнаружения бесхозного предмета
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Проверка в связи с обнаружением бесхозного предмета на станции метро "Технологический институт-2" в Петербурге завершена, находка не представляет опасности.

"В 18:06 мск станция открыта, опасных предметов не обнаружено", - сообщает Петербургский метрополитен.

Станция была закрыта около получаса, поезда в сторону станций "Парнас" и "Девяткино" в северную часть города следовали через нее без остановки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама