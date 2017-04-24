Станция метро "Технологический институт" в Петербурге открыта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Проверка в связи с обнаружением бесхозного предмета на станции метро "Технологический институт-2" в Петербурге завершена, находка не представляет опасности.

"В 18:06 мск станция открыта, опасных предметов не обнаружено", - сообщает Петербургский метрополитен.

Станция была закрыта около получаса, поезда в сторону станций "Парнас" и "Девяткино" в северную часть города следовали через нее без остановки.