ГП РФ направила в суд дело о хищении 500 млн руб. при оплате переводчиков в судах Москвы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 500 млн рублей при оплате переводчиков в судах Московского региона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении сотрудников ООО "Рабикон К" Умара Заробекова и Любови Шашковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - сказал он.

По версии следствия, "в период 2012-2014 годов Заробековым, Шашковой и другими лицами под руководством фактического руководителя ООО "Рабикон К" Ираиды Ландаренко, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с ее розыском, изготавливались заведомо подложные постановления, якобы вынесенные судьями Москвы и Московской области об оплате услуг перевода, содержащие недостоверные сведения об объеме и стоимости услуг".

Эти постановления затем представлялись для оплаты в судебные департаменты Москвы и Московской области. На основании решений руководителей судебных департаментов денежные средства за якобы оказанные переводчиками услуги перечислялись на расчетный счет ООО "Рабикон К".

"Всего таким образом в период с 2012 по 2014 год злоумышленниками были присвоены более 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета судам Москвы и Московской области для оплаты услуг по переводу", - сказал Куренной.

По его словам, уголовные дела в отношении Заробекова и Шашковой, с которыми прокурором заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство и направлены в Мещанский районный суд Москвы.

Также Куренной сообщил, что расследование уголовного дела в отношении других соучастников хищения бюджетных средств продолжается.

Всего в уголовном деле фигурируют более 30 человек, среди них бывший глава управления судебного департамента по Москве Вячеслав Липезин, его заместители Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, руководитель управления судебного департамента по Московской области Валерий Кузьмич, учредитель ООО "Рабикон К" Татьяна Пороскун, генеральный директор этой фирмы Умар Заробеков.

Первые приговоры

20 февраля Мещанский суд Москвы приговорил к 3 годам условно двух переводчиков по этому уголовному делу - Сеймура Сафари и Далера Чорубкашова. Еще ранее по этому уголовному делу были осуждены сотрудник ООО "Рабикон К" Рафик Восконян и переводчица Асмат Джугашвили.

Они также признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенным в составе организованной группы, и приговорены к наказанию в виде трех и двух лет заключения условно. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны - управления судебного департамента Москвы - на сумму более 315 млн рублей.

Судебное разбирательство в отношении них проходило в особом порядке в связи с полным признанием вины.