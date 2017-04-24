ГП РФ направила в суд дело о хищении 500 млн руб. при оплате переводчиков в судах Москвы

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 500 млн рублей при оплате переводчиков в судах Московского региона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении сотрудников ООО "Рабикон К" Умара Заробекова и Любови Шашковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - сказал он.
По версии следствия, "в период 2012-2014 годов Заробековым, Шашковой и другими лицами под руководством фактического руководителя ООО "Рабикон К" Ираиды Ландаренко, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с ее розыском, изготавливались заведомо подложные постановления, якобы вынесенные судьями Москвы и Московской области об оплате услуг перевода, содержащие недостоверные сведения об объеме и стоимости услуг".
Эти постановления затем представлялись для оплаты в судебные департаменты Москвы и Московской области. На основании решений руководителей судебных департаментов денежные средства за якобы оказанные переводчиками услуги перечислялись на расчетный счет ООО "Рабикон К".
"Всего таким образом в период с 2012 по 2014 год злоумышленниками были присвоены более 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета судам Москвы и Московской области для оплаты услуг по переводу", - сказал Куренной.
По его словам, уголовные дела в отношении Заробекова и Шашковой, с которыми прокурором заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельное производство и направлены в Мещанский районный суд Москвы.
Также Куренной сообщил, что расследование уголовного дела в отношении других соучастников хищения бюджетных средств продолжается.
Всего в уголовном деле фигурируют более 30 человек, среди них бывший глава управления судебного департамента по Москве Вячеслав Липезин, его заместители Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, руководитель управления судебного департамента по Московской области Валерий Кузьмич, учредитель ООО "Рабикон К" Татьяна Пороскун, генеральный директор этой фирмы Умар Заробеков.
20 февраля Мещанский суд Москвы приговорил к 3 годам условно двух переводчиков по этому уголовному делу - Сеймура Сафари и Далера Чорубкашова. Еще ранее по этому уголовному делу были осуждены сотрудник ООО "Рабикон К" Рафик Восконян и переводчица Асмат Джугашвили.
Они также признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенным в составе организованной группы, и приговорены к наказанию в виде трех и двух лет заключения условно. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны - управления судебного департамента Москвы - на сумму более 315 млн рублей.
Судебное разбирательство в отношении них проходило в особом порядке в связи с полным признанием вины.