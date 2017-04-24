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Скворцова поручила главному детскому хирургу Минздрава РФ вылететь в Дагестан

Происшествия
24 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
На место происшествия для оказания помощи раненым детям также направлен вертолет Росгвардии
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Главный детский хирург Минздрава РФ Алексей Подкаменев по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой вылетит в Дагестан для помощи детям, пострадавшим в результате инцидента в Цумадинском районе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой в Дагестан вылетят главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев и заведующий отделением реанимации-анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Евгений Фелькер, чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, пострадавших в результате взрыва в школе в одном из селений Республики Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия из города Каспийска также направлен вертолет Росгвардии для оказания помощи раненым детям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Совместная бригада медиков Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России по Республике Дагестан вылетели из города Каспийска вертолетом Росгвардии на место трагедии в село Агвали. Врачи и летный состав готовы при необходимости эвакуировать пострадавших детей в медицинские учреждения Дагестана", - сказал собеседник.

Взрыв ручной боевой гранаты произошел около 14 часов в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана. При взрыве погиб один подросток, еще 10, как сообщают в МВД республики, госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

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